Autres sports Le noble art a signé un retour en grande pompe dans la capitale.

Une mise en scène soignée, des DJs assurant l’animation musicale, un défilé de mode, de la danse, des artistes en représentation et des champions à la hauteur de l’événement : la boxe a effectué un retour flamboyant dans la capitale, ce samedi soir, dans un Palais 12 semblant taillé pour ce genre d’événement. Bea Diallo et son équipe avaient vu les choses en grand et les spectateurs en ont eu pour leur argent.

Il n’aura manqué que la cerise sur le gâteau avec des succès sportifs qui ont boudé Mohamed El Marcouchi et Sanae Jah dans les combats principaux. Le premier, victime d’un choc de tête involontaire avec Samuel Gonzalez en fin de sixième round, a été disqualifié : ses deux hommes de coin sont, en effet, montés sur le ring pour l’aider à se relever. "J’étais stressé, j’avais un mauvais pressentiment avant ce combat", expliquait le Bruxellois, qui a vu le titre IBO International des super-légers lui échapper. "Malheureusement, je perds à cause d’une erreur technique, on n’était pas tous bien briefés. De toute façon, j’aurais eu besoin de temps pour me relever de ce choc. Quand je suis retourné dans mon coin, je voyais encore flou."

Sanae Jah, elle, avait vu les choses en grand pour son entrée en scène mais Nina Radovanovic, dans un style assez brutal, l’a vite ramenée à la réalité du ring. Dans un combat tendu, où les accrochages et les interventions de l’arbitre ont été nombreux, la Serbe n’a pas oublié d’assurer l’essentiel : la victoire, sur décision partagée.