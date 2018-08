Robbe Ghys et Kenny De Ketele ont décroché la médaille d'or sur la course à l'Américaine (Madison) des championnats d'Europe de cyclisme sur piste lundi à Glasgow en Ecosse. Les Belges ont devancé, avec 60 points, les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt (49 pts), champions du monde en titre, et les Britanniques Ethan Hayter et Oliver Wood (38 pts).

Ghys et De Ketele ont dû parcourir les 200 tours de piste (50 km) et disputer 20 sprints pour amasser un maximum de points. Très réguliers, les Belges sont également parvenus à prendre un tour d'avance sur le reste des concurrents à deux reprises, engrangeant de précieux points.

C'est la deuxième médaille à Glasgow pour Kenny De Ketele, 33 ans, déjà deuxième de la course aux points messieurs (40 km) dimanche. Et avec Robbe Ghys, 21 ans, il a pris la 7e place de la poursuite par équipe. Ghys s'était classé lui 11e de l'omnium dimanche.

C'est également la sixième médaille belge à Glasgow après le titre européen pour Nina Derwael aux barres asymétriques. La gymnaste belge a aussi décroché l'argent à la poutre alors qu'Axelle Klinckaert a remporté le bronze au sol. Enfin, Jolien D'hoore a pris le bronze sur le 10 km scratch.

De Ketele décroche son troisième titre européen dans cette épreuve de l'américaine après des sacres en 2008 et 2011 avec Iljo Keisse. En 2012, il avait même décroché le titre mondial, cette fois avec Gijs Van Hoecke.