© D.R. Du paradis à l'enfer, du bout du monde au bout d'elle-même, la Brabançonne vous raconte sa préparation et sa course comme si vous étiez.

152 longueurs de piscine, mais en eau libre et dans le trafic, une étape du Tour de France et un marathon: tel est le menu d'un. Celui d'Hawaï est le plus réputé de tous et attribue chaque année, en octobre, le titre de champion du monde de la discipline. Mais la plupart des participants se battent contre leurs propres limites, bien plus que contre la concurrence. Plus que jamais, ce fut le cas de notre compatriote Alexandra Tondeur (30 ans) lors de cette édition 2017.