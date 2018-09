El Ghanassy, Phelps, Jordan Lukaku, Woods,... : la liste des sportifs arrêtés à bord de leur bolide est longue

Yassine El Ghanassy est le dernier en date. Et l’addition est salée pour l’ancien international belge : 400 euros d’amende pour usage du GSM au volant et, surtout, un an de prison ferme plus 8.000 euros d’amende pour conduite sans permis. Pourtant, son cas est loin, très loin, d’être isolé. Un grand nombre de sportifs se font pincer derrière leur volant.

L’alcool, fléau numéro 1

Quel est le point commun entre Hugo Lloris, Tiger Woods ou encore Dan Carter, le célèbre n°10 des All Blacks ? Tous ces sportifs de très haut niveau se sont fait contrôler en état d’ébriété derrière leur volant. Et ils ne sont pas seuls. En 2014, Michael Phelps, le nageur aux 28 médailles olympiques, était arrêté à Baltimore avec un taux d’alcoolémie deux fois supérieur à la limite autorisée.

Vous en voulez encore ? Denis Rodman, l’ex célèbre basketteur américain a dû accomplir une épreuve de trois années. Le but : l’obliger à suivre un programme de neuf mois de sensibilisation aux dangers de l’alcool. Arrêté par la police en mars de cette année, Rodman explosait de trois fois la réglementation ! Cette liste est bien loin d’être exhaustive.

Radja Nainggolan, Sydney Govou, Roberto Firmino, Yaya Touré peuvent en témoigner. Le cas le plus interpellant concerne Luke McCormick qui a purgé six années de prison pour avoir renversé et tué deux enfants en 2008 alors qu’il conduisait son véhicule complètement saoul. Comme dit le célèbre adage, boire ou conduire, il faut choisir ! Force est de constater que certains sportifs n’ont pas bien compris les préceptes de cette citation.

L’excès de vitesse, un classique des classiques

Jordan Lukaku ou El Ghanassy peuvent en témoigner, la justice est rarement clémente avec ce type d’infraction. Le frère de Romelu a ainsi écopé de 3 amendes différentes en très peu de temps. L’année dernière, il écopait ainsi d’une prune de 3120 euros et d’un retrait de permis de 3 ans ferme ! En 2015, l’arrière gauche devait rendre son permis à la police pendant une durée de… 15 mois. Le problème pour le joueur de la Lazio est qu’il ne paye pas ses amendes et qu’il continue de rouler allégrement avec son véhicule.

Récemment, Edmilson Junior perdait également son permis pour 3 mois. Flashé à 150 km/h au lieu de 90, le joueur évoluant aujourd’hui au Qatar, ne devrait pas trop se soucier de sa sanction vue sa situation. La palme et le record de vitesse en Belgique reviennent à Anthony Vanden Borre. Le fantasque arrière droit avait ainsi légèrement poussé sur la pédale avec un excès de… + 123 km/H sur l’E40 en 2011. Selon ses propres mots : “J’étais pressé, mais ce n’est pas une excuse”. Le ket de Nerpeede aurait pu trouver un meilleur axe de défense... Si certains joueurs se croient au-dessus des lois, ils sont surtout considérés comme des réels dangers publics.