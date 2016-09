Elodie Orbaen sacrée championne du monde d'handi-escalade

Omnisports

La première finale des championnats du monde d'escalade s'est tenue ce vendredi soir avec la catégorie handi-escalade. Déjà sacrée en 2014, la Belge Elodie Orbaen repartait à la conquète de son titre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas déçu puisque la Brabançonne wallonne a conservé son titre mondial.

La compétition fut rude face à la Japonaise Aika Yoshida. Le suspense a duré jusqu’à la chute de la grimpeuse qui a mal anticipé un mouvement en ¾ de voie et se classe 3e, derrière la Française Oriane Moreno.

Elodie Orbaen, elle, savourait ce nouveau sacre mondial. "Je suis très contente, la voie était difficile, ce qui me rend encore plus heureuse de ma réussite. C’était un vrai challenge pour moi de reconquérir ce titre avec la pression de répondre aux attente et de ne pas vouloir décevoir. Mais rien n’était gagné d’office et ce titre récompense des heures de travail. C’est un vrai plaisir que je partage aujourd’hui avec tout ceux qui m’entourent et me soutiennent."

Son coach, Christophe Depotter a également commenté sa prestation : "Elodie a réalisé une très belle performance aujourd’hui ; elle a grimpé à son niveau, a été rapide et à pris les bonnes décisions."