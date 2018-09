La 20th Century Fox, récemment rachetée par Disney, a décidé de promouvoir ses productions dans l’eSport. C’est grâce à une collaboration avec la structure allemande PENTA Sports que cette forme de publicité sera rendue possible.

Le succès de l’eSport sur l’échelle planétaire n’est plus à prouver. Certaines sociétés ne s’y trompent pas et visualisent une fenêtre de tir parfaite pour s’initier à des nouvelles associations. C’est donc au tour du monde cinématographique de voir une opportunité financière au sein de l’eSport.

Hendrik Goetzendorff, le directeur général de PENTA Sports, déclare : "Avec 20th Century Fox, nous pouvons accueillir l'une des plus grandes entreprises de médias au monde à nos côtés! Ensemble, nous allons innover dans le domaine de l’eSport et revitaliser la puissance du contenu pour nos fans et nos partenaires."

Si la forme que prendra ce nouveau partenariat est encore à définir sur la durée, les nouveaux partenaires semblent mettre les petits plats dans les grands. En effet, nous apprenons sur le site officiel du club allemand que le PENTA Sports Performance Center de Berlin se transformera à diverses occasions en espace thématique de 450m² selon le film à promouvoir.