La Pro League et Proximus ont lancé ce lundi la première édition de la Proximus ePro League, compétition officielle FIFA19 pour la Belgique. Ouverte à tous, mais uniquement sur PS4.

Par le biais de cette épreuve, les fans du jeu (amateurs ou pros) pourront, dès l'âge de 16 ans, tenter, en s'inscrivant à cette compétition, de représenter leur club favori parmi l'une des 16 équipes prenant part à ce championnat. Le tournoi, auquel la participation est gratuite, demande une inscription à l'adresse www.proximus-esports.be Quatre phases suivront à partir du 20 octobre. Une phase de qualification -qui déterminera les 4 meilleurs joueurs pour chaque club- et une phase de sélection, chaque club choisissant à ce stade son représentant dans le championnat. On arrivera alors à une phase de championnat classique (11-13 janvier 2019) au bout de laquelle les six meilleurs classés s'affronteront au cours de play-offs (23 mars) pour désigner le champion.

"Nous avons dû choisir un partenaire pour organiser cette nouvelle compétition et nous avons naturellement opté pour Proximus avec qui nous avons un long partenariat", explique Pierre François, CEO de la Pro League.

Le championnat sera visible sur les plateformes Proximus et se jouera exclusivement sur PlayStation 4.

"Nous avons réfléchi une demi-seconde en recevant l'appel de la Pro League car nous voulions absolument être partie de cette initiative", Guillaume Boutin, chief consumer market office chez Proximus.

Le marché belge de l'eSport en phase de croissance spectaculaire

Une étude réalisée dans 20 pays européens par PayPal et SuperData révélée en mars dernier montre une popularité croissante de l'eSport. Avec près de 27 millions de spectateurs et une valeur marchande de plus de 250 millions de dollars, le marché européen dans ce secteur se développe très rapidement. Le marché belge de l'eSport a généré pour sa part quelque 3 millions de dollars en 2017, et une hausse de celui-ci de plus de 20% est prévue pour cette année. Selon cette étude, le marché va arriver à son sommet en Europe mais en Belgique il devrait continuer à croître dans les années à venir, et même fortement. D'après les projections, on devrait assister à une hausse de la croissance du public européen de l'eSport de 13% cette année et une augmentation de 7% en 2019. Le public belge devrait, lui, croître deux fois plus vite, pour atteindre les 28% de croissance cette année, puis 19% en 2019.

La Russie, la Suède et le Danemark sont actuellement les pays européens dans lesquels l'eSport rencontre le plus de succès. En Belgique, le marché a connu une forte croissance en 2017. Représentant plus de 3 millions de dollars, le marché belge se range à la 13e place européenne. Et les perspectives sont attrayantes puisqu'un chiffre d'affaires de 3,6 millions de dollars prévu pour la fin 2018, et de 4,3 millions de dollars en 2019.

Avec plus de 1,1 million de spectateurs uniques, le marché belge représente 4% des fans européens. Au cours des deux années à venir, on s'attend à ce que le public belge intéressé par les eSports augmente de plus de 50%.

En Belgique, 82% des fans d'eSport sont des hommes. La catégorie d'âge 25-34 ans (38%) est la plus friande.