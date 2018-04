Pour ce deuxième épisode, nous avons pu interroger l'équipe de développement de Rainbow Six Siege. Découvrez leur interview ci-dessous.

La DH: "Avez-vous gardé l'eSport en tête lors de la création de Rainbow Six Siege ?"

Ubisoft: "Nous savions que nous voulions un jeu compétitif au niveau design et longévité, mais ensuite, que Siege devienne un titre eSport dépendait entièrement de la communauté. Ainsi, dès la conception, nous avons investi dans des fondations solides en termes de design, de technologie et de mécanique de jeu. L'objectif était d'offrir un gameplay juste et profond afin que les joueurs l'apprécient et restent dans l'écosystème de Siege longtemps."

(...)