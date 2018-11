Au programme, deux journées entièrement dédiées aux jeux vidéo avec, le samedi 1er décembre, les demi-finales et la grande finale du tournoi CS:GO. Les quatre équipes qualifiées au terme de la saison (Lamif, Epsilon eSports, Talentjes et Defuse Kids) s'affronteront de 9h30 à 20h30 afin de déterminer le premier vainqueur de l'ESL Proximus Championship.





Le 2 décembre, ce sera au tour des équipes League of Legends de briller. Brussels Guardians, Sector One, Defuse Kids et ToxicFalcons se sont qualifiés pour les demi-finales.





Côté technique, Proximus met le paquet puisque les deux tournois seront diffusés en live en français et en néerlandais. La célèbre commentatrice Sjokz, connue pour couvrir le championnat européen de League of Legends, sera de la partie pour commenter les exploits belges. Elle sera également en dédicaces le 1er décembre.





De nombreuses autres activités émailleront le week-end avec, notamment, la possibilité de partir en VIP assister à l'ESL Cologne.