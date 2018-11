Ce tournoi, c'est l'événement esport de cette fin d'année en Belgique. Si vous l'aviez manqué, découvrez notre article qui présente ces deux jours de finale exceptionnels.

1er décembre: Defusekids grands favoris sur Counter-Strike ?

Ce samedi 1er décembre, les quatre finalistes de l'ESL Proximus Championship CS:GO s'affronteront toute la journée. Ces équipes se connaissent déjà très bien puisqu'elles se sont rencontrées au cours de la saison régulière. Lors de celle-ci, l'équipe Defusekids a tout simplement été dominatrice. L'équipe, qui est de retour sur le devant de la scène depuis 2017, a fait forte impression. Mais les jeunes talents de l'équipe belge rencontreront, lors de ces finales, deux équipes qui ont été capables de les battre lors de la phase de groupe. De quoi équilibrer les débats ? En esport aussi, seule la vérité du terrain compte ! L'équipe est composée du jeune espoir Yordi "Claeys" Claeys épaulé par Dion "Fashr" Derksen, Vincent "v1N" Brouwer, Henrik "shk" Symkens et Gido "g1do" Brouwer, in-game leader.

Le chemin vers la victoire ne sera tout de même pas aisé pour Defusekids, qui devront notamment effacer Epsilon Belgium, une équipe de renommée internationale qui a atteint la deuxième place lors de la phase de groupe et est emmenée par un gros nom de l'esport belge: Adil "ScreaM" Benrlitom. ScreaM aura a ses côtés Nicolas "Keoz" Dgus, Beyatiz "beyAz" Körpe et Bilal "bazy" Z'bair. Ils seront dirigés par Malek "maleK" Bennouioua.

LAMIF by Louvard Game et Talentjes complète le carré final. En phase de groupe, les premiers étaient venus à bout d'Epsilon Belgium tandis que Talentjes ont réussi à vaincre les premiers du classement, Defusekids.

2 décembre: Duel de rois entre Brussels Guardians et Sector One ?

Souvent présentés comme l'élite de League of Legends en Belgique, les Brussels Guardians et Sector One risquent bien de se retrouver pour une finale explosive, dimanche soir. Cette année, c'est un peu chacun son tour pour les victoires : les Guardians ont remporté la Frag-o-Matic alors que Sector One s'est imposé au Tweakers Gaming Live. Dans ce duel, petit avantage à Brussels Guardians, qui ont vaincu leurs adversaires lors de leur rencontre en phase de groupes. L'équipe bruxelloise est composée du top laner Alexandre "KeABambi" Vanseveren, du midlaner Nicky "Taz" Riat et de l'ADC Mathias "Saltam" Gassmann. Pendant les matches, ils reçoivent l'aide du support Maximilien "Ionï" Lambert et du jungler Xavier "Valyrian" Hélin.

Sector One peut compter sur Sebastiaan "Sebs" Veldkamp, qui est le top laner de l'équipe, tandis que la midlane est occupée par Jeroen "Night" Segers. Concernant l'ADC, l'équipe peut compter sur Pavlos "Mytheos" Voriatzidis. Le jungler Thomas "Atrocez" Dijk et le support Vlad "Savior" Dvoretskiy.

Juste derrière les deux "grands" qui ont survolé la compétition, on retrouvera Defusekids et Toxic Falcons qui auront à coeur de montrer qu'il faudra compter avec eux et qu'ils ne laisseront rien passer, déterminés à atteindre le titre majeur.

8 équipes pour deux titres, le spectacle risque d'être au rendez-vous ce week-end au Spiroudome de Charleroi !