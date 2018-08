Proximus avait annoncé se lancer dans l’eSport et ne le fait apparemment pas à moitié puisque son premier tournoi, en collaboration avec l’ESL, est dès à présent lancé.

Baptisé l’ESL Proximus Championships, ce tournoi rassemblera deux compétitions. L’une se déroulera sur League of Legends, l’autre sur Counter-Strike : Global Offensive.

Les inscriptions pour les deux jeux, d’ores et déjà ouvertes, sont gratuites et ouvertes à tous, professionnels comme amateurs. Chaque tournoi offrira un cash prize de 10 000 € et, pour le tournoi Counter-Strike, la possibilité de se qualifier directement pour l’Europe ESL Pro, championnat européen disputé sur le FPS.

Quatre phases pour remporter la mise

Pour les deux jeux, 4 jours de qualifications seront organisés : les 11, 13, 18 et 20 septembre pour League of Legends, les 10, 12, 17 et 19 septembre pour Counter-Strike.

Les 12 équipes qualifiées (par jeu) s’affronteront ensuite en phase de relégation (24 au 27 septembre), accompagnées de 4 wild cards . Sur ces 16 équipes, 8 franchiront l’écueil pour accéder à la phase de groupe dans laquelle chaque équipe affrontera les autres participants une fois.

Enfin, les 4 meilleures équipes s’affronteront en demi-finales (1er décembre) pour accéder à la finale, jouée le 2 décembre.

A noter que les demi-finales et la finale seront disputées dans un endroit inédit, selon la promesse de l’opérateur.

Toutes les informations et inscriptions sur le site de Proximus eSport.