Visso, caster et créateur d'une WebTV 100% belge dédiée au phénomène, décortiquera l'actu du jeu vidéo en compétition chaque semaine pour les lecteurs (gamers) de La DH

Déjà très active sur l'eSport (ici), La DH franchit un nouveau cap dans la couverture du phénomène du jeu vidéo en compétition ! A partir de ce lundi, pas moins de quatre vidéos exclusives vous seront proposées chaque semaine. Par un vrai pro : caster, streamer et organisateur d'événements liés à l'eSport, Visso maîtrise son sujet jusqu'au bout du gamepad et est, notamment, à l'origine de la Web TV collaborative 100% belge IceUp TV, consacrée aux jeux vidéos et à l'eSport.

Notre offre vidéo :

Dans la capsule "eSports News", chaque lundi, il sera question de l'actu eSports pure et dure (résultats du week-end, tournois, performances sur la scène belge,..). Découvrez la première de cet exercice en tête de cet article !

Dans la séquence "Best-of de la semaine", publiée en milieu de semaine, on reviendra sur les phénomènes les plus marquants du secteur (buzz, records et autres).

Enfin, en fin de semaine, une capsule plus didactique et explicative sur le milieu de l'eSport sera à dévorer sans modération par ceux qui s'intéressent à l'eSport mais sont, parfois, un peu (voire complètement !) largués par ses évolutions très rapides.

De l'eSport, mais aussi du gaming au sens large

Indépendamment, pour ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo au sens large, outre nos tests et le suivi du secteur (voici notre avis sur le phénomène du moment, Red Dead Redemption 2), vous pourrez retrouver chaque semaine notre capsule 'Gaming News", où ce sont plutôt les sorties de jeu vidéo au sens large qui seront traitées.