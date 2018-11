Nous vous l'annoncions lundi : La DH s'investit encore davantage dans l'eSport , avec la publication hebdomadaire de plusieurs vidéos dédiées au phénomène du jeu vidéo compétitif. Outre "eSport News" et "DH Gaming News", chaque lundi, voici l'une de nos nouvelles séquences : le "Best-Of", qui passera en revue, chaque mercredi, 5 des clips les plus vus ou les plus notables de la plate-forme de streaming de jeux Twitch. Aux commandes de cet énième rendez-vous, on retrouve toujours Visso, expert eSportif.





Il y est notamment question d'un kill notable sur Call Of Duty, de l'éditeur de personnage de Soul Calibur 6 poussé à l'absurde et d'un emballement digne des plus grandes joies du commentaire footballistique de la part des casters de chez O'gaming... Bon visionnage !