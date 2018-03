Le "Benelux Championship" est un des tournois les plus importants en Belgique car il permet de définir les champions du Benelux sur plusieurs jeux. Si League of Legends et Counter-Strike: Global Offensive sont toujours de la partie, Rocket League et Hearthstone sont mis hors-circuit pour faire de la place pour le petit nouveau de la discipline: Rainbow Six Siege. Le jeu d'Ubisoft s'impose de plus en plus sur la scène eSportive mondiale et ce n'est pas une surprise de le retrouver au programme de ce "Benelux Championship".





Les différentes phases de qualifications auront lieu durant le mois d'avril (3, 5, 10 et 12 avril). Lors de la phase finale, les qualifiés se disputeront un cashprize de 20 500€ (6500€ pour CS:GO, 6500€ pour LoL et 7500€ pour R6S).