Juste après le drame, les communautés eSport et gaming s'étaient manifestées pour dénoncer cette attaque et appeler à plus de sécurité lors des événements eSport.

Jacob Mitich, un participant survivant de la fusillade a décidé d'engager un avocat pour porter plainte contre la pizzeria qui accueillait le tournoi ainsi que contre Electronic Arts. "Nous sommes assis là en train de jouer à un jeu vidéo, nous ne devrions pas avoir à nous soucier de quelqu'un qui arrive derrière nous et nous tire dessus", a témoigné l'étudiant de 23 ans au Washington Post.

Le joueur et son avocat reprochent au lieu où se tenait le tournoi, un restaurant nommé Chicago Pizza, d'avoir négligé la sécurité, notamment en n'engageant aucun agent de sécurité. Seul la gardienne du centre commercial dans lequel se trouve le restaurant était présente mais elle n'était pas dans l'établissement au moment de la fusillade. Depuis le 26 août dernier, les inspecteurs des pompiers de Jacksonville ont fermé Chicago Pizza. Un rapport indique que le restaurant n’avait pas le permis requis pour organiser le tournoi Madden NFL 19.

Mais la plainte ne s'arrête pas là puisque Jacob Mitich a décidé de poursuivre également Electronic Arts, l'éditeur du jeu et responsable du tournoi. Selon les plaignants, Electronic Arts n'aurait pas réussi à assurer la sécurité, n'a pas "filtré" les joueurs ni informé les forces de l'ordre locales à propos du tournoi. EA n'a, pour le moment, pas réagi à cette plainte.

Pour rappel, suite à cette attaque, l'éditeur américain a décidé d'annuler tous les tournois Madden qui étaient au calendrier. Un dédommagement d'un million de dollars est également prévu pour les familles des victimes. Enfin, un stream commémoratif aura lieu ce jeudi soir.