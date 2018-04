Après un an de qualifications dans toute l’Europe, les champions nationaux et les meilleures équipes de Splatoon 2 se sont rencontrés à l’occasion de la grande finale du championnat d’Europe de Splatoon en Suisse le week-end dernier. Au terme de deux jours de compétition au festival Polymanga, c’est l’équipe allemande Gucci Gang qui s’est imposée avec 2-0 contre l’équipe EL Firmament.

L’équipe Overtime a défendu avec brio les couleurs de la Belgique mais elle a dû s’incliner devant l’équipe néerlandaise Polderlantis.

En plus du titre de champion d’Europe de Splatoon, l’équipe Gucci Gang va désormais représenter l’Europe sur la scène la plus prestigieuse, celle du championnat du monde de Splatoon 2 les 11 et 12 juin à Los Angeles. Elle y affrontera les meilleures formations des régions États-Unis/Canada, Australie/Nouvelle-Zélande et Japon.