Visso, notre expert eSportif, décortique chaque semaine un terme propre au monde du jeu vidéo ou de l'eSport. Ce vendredi : "Battle royale".

Nous vous l'annoncions lundi : La DH s'investit encore davantage dans l'eSport, avec la publication hebdomadaire de plusieurs vidéos dédiées au phénomène du jeu vidéo compétitif. Outre "eSport News" et "DH Gaming News" chaque lundi, en plus du "Best-Of" de la semaien chaque mercredi (qui passe en revue 5 des clips les plus vus ou les plus notables de la plate-forme de streaming de jeux Twitch), le vendredi, on élargit notre propos à une audience plus lartge et, il faut l'écrire, parfois un peu larguée : les parents et, plus globalement, tout ceux qui entendent parler d'eSport ou de jeu vidéo mais sont très loin d'y être experts...

Aux commandes de cet énième rendez-vous didactique, on retrouve toujours Visso, notre expert eSportif. Bon visionnage !