Ça y est ! On l’attendait, la voici : la saison 4 de Fortnite Battle Royale ! Avec elle, un tas de changements, la réponse à certaines rumeurs et de nombreuses nouveautés. On fait le point dans cet article.

À chaque nouvelle saison, Fortnite semble de plus en plus populaire. Et la quatrième saison était particulièrement attendue, notamment suite aux rumeurs de chutes de météorites et de destruction de Tilted Towers. On voyait déjà les extra-terrestres débarquer mais c’est finalement les super-héros et super-vilains qui sont les protagonistes de cette saison 4.

Des super-héros, des super-vilains et des super-cachettes

Des skins aux emotes et autres environnements, tout rappelle la science-fiction et plus précisément les super-héros dans cette saison 4. Ainsi, une base secrète des gentils (à côté de Lonely Lodge) et une autre pour les méchants (près de Snobby Shores) sont présentes sur la carte, tout comme une sorte de centre de recherche scientifique, en plein cœur du cratère formé par la météorite.

Un lieu détruit, des cratères partout sur la carte

On attendait la destruction de Tilted Towers mais c’est finalement un autre lieu qui a fait les frais de la chute de la météorite puisque c’est Dusty Depot, devenu depuis Dusty Divot qui a été à moitié rasé par un impact énorme, créant un cratère gigantesque. Le nom « Divot » fait d’ailleurs référence à ce trou puisqu’en anglais, il s’agit du trou laissé dans l’herbe par un club de golf qui frappe la balle. Ce cratère n’est pas le seul sur la carte puisque de nombreux petits trous ont fait leur apparition à divers endroits. Au sein de toutes ces fosses se trouvent des cristaux magiques qui permettent de booster les sauts de votre personnage.

Des défis à en pleuvoir

En plus des défis quotidiens et hebdomadaires des passes gratuits et de combat, d’autres défis ont fait leur apparition. Il s’agit des défis de Carburo et de Superproduction. Les défis de Carburo permettent, au fur et à mesure de l’avancée en niveau du joueur, de débloquer des éléments d’armure pour le skin du même nom. Les défis de Superproduction, eux, se débloquent en complétant tous les défis de plusieurs semaines d’affilée.

Un futur film ?

Ce nom « Superproduction » ainsi que les différentes caméras et lieux de tournage présents sur la carte (comme à Moisty Mire où fond vert et autres accessoires de cinéma se fondent dans le marais) évoquent évidemment le cinéma. Et on se rend alors compte que ce sont non seulement les super-héros et vilains qui sont mis à l’honneur mais aussi tout le cinéma de science-fiction. Les récompenses des défis de Superproduction restent mystérieuses : pourraient-elles être liées à un futur film dans le jeu ? Annoncent-elles le nouveau mode spectateur ? Comme d’habitude, Epic Games nous laisse devant de nombreuses énigmes.

Un paysage évolutif ?

Avec cette saison 4 apparaît aussi un nouveau lieu-dit, nommé Risky Reels. On y retrouve, là aussi, ce qui pourrait s’apparenter à la fois à un lieu de tournage et à un centre de recherches. Mais il se pourrait que ce ne soit pas le seul changement à venir sur la carte, un utilisateur de Reddit plutôt bien informé (il avait annoncé que Dusty Depot serait la cible de la météorite et non Tilted Towers) a affirmé que les développeurs du jeu envisageaient de faire évoluer la carte en profondeur chaque semaine. Des zones pourraient donc disparaître et d’autres débarquer.

Adieu l’arbalète !

C’est le grand changement dans le gameplay apporté par cette nouvelle saison, l’arbalète a été retirée du jeu. Probablement trop peu utilisée, elle rejoint la liste des armes qui ont dit au revoir au jeu, comme les grenades fumigènes ou encore le missile guidé (qui pourrait revenir après des modifications sur sa puissance).

Voilà, vous savez à présent tout ce qu’il faut connaître sur la nouvelle saison de Fortnite Battle Royale. Celle-ci devrait durer 69 jours, à en croire le compteur affiché dans le jeu. Une nouvelle saison arriverait donc le 10 juillet prochain.