Bwipo, de son vrai nom Gabriël Rau, a 19 ans et a rejoint Fnatic en début d'année 2018. Très vite, le Top Laner a démontré ses capacités et s'est imposé comme un incontournable dans l'équipe européenne. Il a notamment participé à la magnifique épopée de Fnatic aux Worlds 2018 de League of Legend, qui s'est achevée en finale contre Invictus Gaming.

C'est une récompense prestigieuse qui lui a donc été remise, ce lundi 12 novembre. Il rejoint au palmarès 2018 des Esports Awards des personnalités mondialement connues comme Tyler "Ninja" Blevins, Mosaad "Msdossary" Aldossary ou encore Clint "Maven" Evans, tous primés ce lundi soir.

Les Esports Awards font partie des récompenses les plus importantes distribuées en esport. Ils distribuent, depuis 2016, de nombreux prix allant du "Rookie de l'année" au "Jeu esport de l'année", en passant par des récompenses pour les industries, les streamers ou encore les organisateurs de compétitions.