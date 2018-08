Teeqzy, c'est la belle histoire du jeune homme de 17 ans, passionné de jeux vidéo, qui réussit à en faire son métier à force de travail et grâce à un talent indéniable. Et avec sa troisième place lors de la deuxième manche du tournoi d'été de Fortnite, le Bruxellois a empoché le plus gros gain de sa (très) jeune carrière.

Nous avons discuté avec lui de cette récompense mais également du futur de l'eSport sur Fortnite et de ses projets pour l'avenir.

Teeqzy, comment te sens-tu après cette soirée épique ?

Ce fut une soirée riche en émotions et incroyable. Je ne me suis pas rendu compte directement de ce que j'avais gagné. Ce n'est que le lendemain à mon réveil,que j'ai réalisé ce que j'avais fait, et c'est incroyable!

Tu pensais pouvoir réussir une telle performance ?

Non, je n'étais pas du tout certain de moi car j'étais stressé pendant tout le tournoi. A chaque partie, je sentais la pression monter mais je l'ai gérée du mieux que je pouvais.

66 000 dollars, c'est ton plus gros gain en eSport ?

Oui je n'avais jamais gagné autant lors d'un tournoi.

Tu as déjà une idée de ce que tu vas faire avec cet argent ?

Pour l'instant rien, je les mets de côté et je compte éventuellement investir dans le futur.

Qu'en pensent tes parents ? Ils te soutiennent dans ton aventure eSport ?

Mes parents sont ravis pour moi. Ils m'ont toujours soutenu dans ce que je fais. Ils m'ont encouragé dans mes moments de doute et cela m'a permis de reprendre confiance dans mon jeu.

Avec les sommes mises en jeu par Epic Games, ça donne envie de travailler encore plus son niveau non ?

Quand on sait qu'ils ont investi plus de 100 millions dans l'eSport, ça donne évidemment envie de se dépasser encore plus dans ses objectifs.

Comment vois-tu le futur de l'eSport sur Fortnite ?

Je n'ai pas trop d'idée, on verra avec le temps j'imagine. Mais je pense tout de même que Fortnite a un bel avenir devant lui.

Et comment vois-tu ton propre futur ?

Pour le moment je vis au jour le jour, et je continue ma passion du jeu car ça reste une passion avant tout pour moi. J'espère pouvoir continuer à persévérer dans le jeu et rester au top.