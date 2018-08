Après les 66.000 dollars remportés lors de sa fantastique performance en semaine 2, Teeqzy a continué à disputer les tournois d'été de Fortnite. Et bien lui en a pris puisque le Bruxellois a terminé sixième du tournoi de la semaine 4, ce qui lui a garanti un gain de 31.500 dollars. Le jeune homme de 17 ans a donc dépassé la barre symbolique des 100.000 dollars remportés en carrière puisqu'il totalise à présent 105.825,90 dollars de cashprize, en comptant ses performances précédentes sur H1Z1 et Fortnite.





Teeqzy n'est que le troisième Belge à dépasser cette barre symbolique. Loin devant lui, on retrouve Adil "ScreaM" Benrlitom, joueur Counter-Strike, qui comptabilise près de 235.000 dollars de gain. Le deuxième est également un joueur de CS:GO, Kévin "Ex6TenZ" Droolans, qui cumule à 146.668 dollars.





On retrouve également, à la quatrième place du classement des joueurs eSport belges les plus prolifiques, Stefano Pinna, récent vice-champion du monde FIFA et qui a fait un bond de géant au classement en remportant ce week-end 50.000 dollars lors de la FIFA eWorld Cup. Avec 69.000 dollars de gains cumulés, il dépasse les deux joueurs de League of Legends Mitch "Krepo" Voorspoels et Gabriël "Bwipo" Rau.





Teeqzy, pour sa part, a déjà annoncé qu'il visait la première place du classement. Il faudra encore performer lors de nombreuses compétitions pour cela !