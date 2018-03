Les informations révélées par cette étude montrent que le marché de l’eSport en Europe aura atteint son sommet au cours des années à venir, mais également que le marché belge continuera à croître fortement. Les prévisions tirées de ces recherches montrent une hausse de la croissance du public européen de l’eSport de 13% cette année et de 7% en 2019. En revanche, le public belge devrait augmenter deux fois plus vite, pour atteindre les 28 % de croissance cette année, puis 19% en 2019, des chiffres tout bonnement incroyables.

© Paypal



L'importance du public intéressé est un indicateur fondamental qui permet de prédire une croissance de la popularité de l’eSport. Avec plus de 1,1 million de spectateurs uniques, le marché belge représente 4% des fans européens de l’eSport. Au cours des deux années à venir, il est attendu que le public belge intéressé par les eSports augmente de plus de 50 %.

© Paypal



En Belgique, la grande majorité des fans d'eSport sont des hommes (82 %). L‘eSport rencontre un vif succès auprès de la catégorie d'âge 25-34 ans (38 %), suivi de la catégorie plus jeune des 18-24 ans (32 %). Les caractéristiques démographiques en Europe et en Belgique ne montrent aucune différence comparée aux résultats de l'étude réalisée l'année dernière.

© Paypal



Les résultats sont basés sur une combinaison des résultats de l'étude de 2017 menée au niveau national, et les données concernant les personnes suivant de l’eSport collectées par Twitch et YouTube. L'étude a été réalisée en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Russie, en Espagne, en Suède, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.