PlayerUnknown’s BattleGrounds, Fortnite, Darwin Project, H1Z1 et bientôt d’autres, les jeux vidéo proposant un mode Battle Royale font parler d’eux au point, actuellement, d’éclipser beaucoup de leurs compères. Récemment, on apprenait que Fortnite, probablement le plus populaire d’entre eux, avait dépassé le nombre de joueurs en ligne de GTA, pourtant une légende de l’industrie. Et au vu de la croissance exponentielle de l’affluence sur leurs serveurs, la hype autour de ces jeux n’est pas prête de retomber.

Il faut dire que le modèle est simple mais bien huilé et qu’il offre un sentiment essentiel pour captiver les gamers : la jouissance. Quel bonheur lorsque l’on élimine un autre compétiteur et que l’on peut ramasser son loot ! Quelle joie lorsqu’on trouve une arme rare et efficace ! Et surtout, quelle jouissance lorsque l’on termine premier, ayant survécu à de nombreux autres joueurs. Savant mélange de compétitivité, de survie, de travail en équipe (lors de parties en duo ou en équipe de quatre) ou encore de technique de jeu, les modes Battle Royale connaissent le succès et devraient être le gros hit de 2018 puisque de nombreux éditeurs travaillent actuellement sur de tels modes à intégrer à des jeux existants ou à de futurs opus.

Avec une telle compétition acharnée entre joueurs et un buzz planétaire, il n’a pas fallu longtemps pour que les premières compétitions apparaissent. Au départ amateures, puisque les éditeurs de ces modes n’avaient pas prévu de serveurs personnalisés pour les tournois d’eSport, elles deviennent progressivement professionnelles puisque les premières compétitions de haut niveau ont été organisées depuis le début de l’année, un peu partout dans le monde. À titre d’exemple, on peut citer la Lyon e-Sport et la Gamers Assembly, en France, deux conventions du sport électronique durant lesquelles se sont tenues des joutes sur Fortnite. Mais est-ce que ces jeux sont prêts pour de telles compétitions ? Au-delà des serveurs, présentent-ils des bases solides pour accueillir des rencontres de haut-niveau ? Analyse des points cruciaux au développement de l’eSport sur les modes Battle Royale.

(...)