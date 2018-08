17 des 30 franchises présentes en NBA se sont engagées dans cette première saison, qui a connu son apogée cette nuit après plus de 4 mois de rencontres.

Et on peut dire que le suspense a été présent du début à la fin de la compétition puisque les Knicks n'étaient même pas qualifiés pour les playoffs, ayant terminé à la quatorzième place. C'est grâce au tournoi de "la dernière chance", disputé entre les 10 équipes pas encore qualifiées pour les playoffs, que les Knicks ont véritablement éclaté et remporté leur ticket pour la phase finale du championnat.

Les Knicks ont alors connu des playoffs de rêve, propulsés par l'extraordinaire Nate Kahl, élu MVP des finales et probablement meilleur joueur défensif du monde. Après avoir éliminé les Blazer5 Gaming, les favoris pour le titre, en quarts de finale, les Knicks Gaming ont battu les Cavs Legion de Cleveland en demi-finales avant de remporter deux matches en finale face au Heat Check Gaming, ce qui leur a assuré le titre. Un titre qui contraste sérieusement avec la réalité sportive des New York Knicks, qui ne sont plus que l'ombre de la grande franchise qu'ils étaient et qui végètent entre le milieu et le bas du classement de la NBA.

Avec cette victoire, Knicks Gaming met fin à une première saison palpitante et nous donne rendez-vous sur NBA 2K19 pour la deuxième saison de la NBA 2K League, où quatre équipes supplémentaires (Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves) seront engagées.