Les équipes d'Overwatch Contenders en Europe ont bouclé leur première saison régulière de l'année et huit équipes se préparent à présent à disputer les playoffs.

British Hurricane - l'équipe de l'académie des London Spitfire - s'est qualifiée pour ces playoffs en terminant en tête du groupe A avec une fiche de 4-1, la meilleure du championnat à une exception près: Eagle Gaming, qui occupe la tête du groupe B avec une fiche parfaite de 5-0. L'équipe Eagle Gaming affrontera dans ces playoffs l'équipe Gigantti, une équipe en reconstruction suite au départ de six de ses anciens joueurs, qui jouent maintenant dans en Overwatch League.

Les playoffs débuteront ce dimanche 22 avril à partir de 16h00 heure belge, avec la rencontre entre British Hurricane et les Young & Beautiful, qui sera suivie par CIS Hope contre Orgless & Hungry. Le lendemain soir, à partir de 18h00, la compétition se poursuivra avec Eagle Gaming contre Team Gigantti et ensuite Angry Titans face aux Copenhagen Flames.

Les gagnants de ces rencontres se retrouveront en finale, qui aura lieu dans les prochaines semaines.

Les séries éliminatoires des Contenders d'Amérique du Nord ont eu lieu plus tôt cette semaine. Toronto Esports et EnVision eSports ont remporté leurs affrontements. Les équipes de l'académie Overwatch League; Fusion University et OpTic Academy ont également gagné leurs places en finale.