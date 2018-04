En pratique, cette nouvelle compétition verra 16 équipes (issues de qualifications) s'affronter pour un cash prize et surtout quatre places (deux pour Xbox et deux pour PlayStation) pour les playoffs des Global Series, qui mèneront directement à la prestigieuse FIFA eWorld Cup qui se disputera cet été.

La grande nouveauté c'est l'arrivée des structures eSport dans la compétition, préalablement réservée aux clubs de football professionnels. Les équipes inscrites joueront des qualifications en ligne ce week-end (20,21 et 22 avril) et les 14 meilleures équipes rejoindront le club hôte de l'événement (encore inconnu) et le champion en titre, IF Brondby.