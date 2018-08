Orange a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat avec deux acteurs de la scène du jeu vidéo de compétition en Belgique. L'opérateur est donc à présent le principal sponsor de la team Sector One et des GameForce Masters, organisés à Malines en octobre. Grâce à ces deux partenariats, Orange espère devenir l’un des plus grands acteurs de la scène eSport en Belgique.

Cristina Zanchi, chief consumer officer, explique: "Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de pénétrer dans le monde de l’eSport. Ce contrat de sponsoring nous aidera à renforcer notre notoriété auprès d’une part importante de nos clients. 55 % des Belges sont des gamers, via leur téléphone portable ou leur ordinateur, et ce chiffre est en constante augmentation. C’est pourquoi nous avons hâte de donner un coup de pouce à Sector One et aux GameForce Masters et d’offrir à nos clients la possibilité de découvrir et même de rejoindre cet univers hors du commun. Nous entendons leur faire découvrir et profiter pleinement de l’eSport. Ils pourront, en effet, regarder ces parties palpitantes et même y participer, où et quand ils le souhaitent."

Damien Rapoye, représentant de Sector One et des GameForce Masters: "Ce partenariat avec Orange est un honneur pour nous: l’association de la dynamique de l’eSport et d’une marque comme Orange est synonyme de qualité et d’innovation pour les années à venir. Orange est une marque progressiste, étroitement liée à l’univers des jeunes, et nous nous réjouissons de promouvoir l’eSport en Belgique ensemble et de faire connaître les talents locaux."