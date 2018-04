De l’extérieur, les compétitions eSport paraissent fonctionner parfaitement. Le spectacle est présent, les joueurs et le public s’amusent, tout le matériel est en place et, sur les plus gros événements, les shows lumineux battent leur plein. Excepté quelques problèmes informatiques, rien ne pourrait rappeler au spectateur que tout repose sur un travail acharné, beaucoup de minutie et une grande expertise. Retour sur les détails de la réussite d’un événement eSport.

La première étape, lors de la création d’un événement, est de savoir sur quels jeux seront disputées les compétitions et où le tournoi se déroulera-t-il. "Il faut avant tout trouver une bonne salle, dans une bonne ville", explique Philippe Bouillon, qui organise des tournois avec sa structure eSport LouvardGame depuis de nombreuses années. "Si la ville n’est pas importante, centrale, connue, les joueurs ne se déplaceront pas. Ensuite, il faut s’assurer d’avoir des connections électriques et internet parfaites. Enfin, une bonne communication est capitale."

"Concernant les jeux", continue-t-il, "le constat est simple. On a d’un côté les classiques et de l’autre les nouveautés, ceux qui tentent de se faire une place. Le grand classique est Counter-Strike . Il est là depuis le commencement et sera, je pense, là pour toujours. Ensuite, on retrouveLeague of Legends , qui est néanmoins en grande perte de vitesse en Belgique. Enfin, je citerais FIFA , qui monte en puissance de manière spectaculaire. La preuve, tous les clubs professionnels de football s’y intéressent." Du côté des nouveautés, plusieurs facteurs peuvent influencer leur arrivée sur la scène eSport. "Pour certains jeux, comme les Battle Royale actuellement, c’est leur popularité qui nous oblige à nous y intéresser. Vu le nombre astronomique de joueurs, on doit suivre la tendance", avoue Philippe Bouillon. "Mais il est également possible que l’on ajoute un jeu à un tournoi parce qu’on a un bon partenariat avec un éditeur. C’est le cas d’Ubisoft, qui voulait vraiment travailler avec nous à propos de Rainbow Six Siege et ça nous a incités à intégrer le jeu lors de nos compétitions."

(...)

