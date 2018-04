Ainsi, Fortnite Mobile, disponible uniquement sur IOS, génèrerait plus d'un million de dollars par jour. Si on compte l'ensemble des revenus du jeu, sur le mois de février, on arrive à un total assez fou de 126 millions de dollars.





Pour rappel, Fortnite (disponible sur PC, PS4, Xbox One et IOS) est un jeu gratuit qui a connu le succès grâce à son mode Battle Royale. Ses revenus sont principalement générés par les achats in-game de skins (costumes pour son personnage) et de passes de combats (un par saison, la saison 3 touche actuellement à sa fin) qui donnent accès à des défis hebdomadaires permettant de passer des paliers qui eux-mêmes débloquent des récompenses.





Avec la saison 4 de Fortnite Battle Royale à la fin du mois, nul doute que les revenus devraient encore augmenter pour Epic Games.