Ubisoft a annoncé que Tom Clancy’s Rainbow Six Siege a dépassé le cap des 30 millions de joueurs sur l’ensemble des plateformes. Sorti en 2015, R6S (comme il est abrégé) est devenu un jeu eSport et continue d’évoluer pour son Année 3, la troisième saison du jeu, avec des mises à jour régulières et l’ajout de nouveaux contenus.

Cette année est aussi celle d’un autre record pour la franchise d'Ubisoft avec un pic à plus de 321 000 spectateurs simultanés lors de la diffusion du Six Invitational 2018. Pour le plus grand événement de la scène eSport de R6S, ce sont plus de 6,2 millions d’heures qui ont été visionnées.

"Au nom de l’équipe, nous voulions remercier chaque membre de notre communauté pour son soutien indéfectible car nos joueurs sont l’élément le plus important de notre jeu. Durant les trois dernières années, nous avons fait de notre mieux pour créer une communauté solide fondée sur des échanges transparents avec l’équipe de développement et l’amélioration du monde sans limite de Rainbow Six Siege", déclare Alexandre Remy, directeur de la marque. "Nous sommes extrêmement fiers d’avoir atteint ce cap et nous continuerons à faire tout notre possible pour convaincre chaque nouvelle personne qui déciderait de se lancer dans l’aventure Rainbow Six Siege".