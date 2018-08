Après une phase de poules quasi parfaite, le Belge a réalisé un sans-faute pour se hisser en finale de la plus prestigieuses des compétitions FIFA. Vainqueur de la finale PS4 face au Danois Marcuzo (4-3), Stefano Pinna retrouvait en finale un adversaire redoutable en la personne du Saoudien Mosaad "Msdossary" Aldossary, vainqueur notamment du tournoi FUT Champions de Manchester, plus tôt dans l'année. Le champion Xbox et donc champion du monde "toutes consoles confondues" remporte 250.000 dollars. Stefano Pinna, lui, repart avec 50.000 dollars pour sa seconde place. Une belle récompense qui n'a pas effacé la déception du jeune Limbourgeois, que l'on a vu particulièrement touché après sa défaite.

Disputée sur le jeu FIFA 18 (EA Sports), cette coupe du monde n'aura pas vu des pays s’affronter mais bien des joueurs professionnels, de vingt nationalités différentes, qui ont tous tenté de devenir le meilleur footballeur virtuel de la planète. Séparés en quatre poules (deux poules réservées aux joueurs Xbox One et deux autres aux joueurs PlayStation 4), les compétiteurs se sont affrontés pendant trois jours devant un public réuni en masse à l’O2 Arena de Londres.

Le format du tournoi, classique, est maintenant connu des suiveurs des compétitions eSport sur FIFA. Les rencontres se jouent en deux matchs (aller-retour) et le vainqueur est désigné sur base du score cumulé des deux parties. Après les sept rencontres des phases de poules, les quatre meilleurs de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale (huit joueurs Xbox One s’affronteront d’un côté, huit joueurs PlayStation 4 de l’autre). Les vainqueurs s’affrontent alors en quarts de finale, ce qui permet d’avoir, en demi-finales, les deux meilleurs joueurs Xbox et les deux meilleurs joueurs PS4. La finale, disputée donc samedi soir, a décerné le meilleur joueur de FIFA 18, toutes plateformes confondues.

Msdossary, l'un des favoris, l'emporte

Historiquement, l'Europe a toujours dominé les compétitions d'eSport sur FIFA. Mais cette année, deux des grands favoris étaient issus de pays non-européens. Le premier, venu d'Argentine, est Nicolas "nicolas99fc" Villalba. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de FIFA sur PS4, il a survolé la phase de poules avant de s'incliner en quarts de finale contre Marcuzo. Le deuxième est donc Mosaad "Msdossary" Aldossary, vainqueur de la FUT Champions Cup en avril à Manchester et désormais meilleur joueur FIFA de la planète.