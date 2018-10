Depuis l'annonce de la disparition de la structure eSport Millenium, de nombreux joueurs sous contrat avec l'équipe française tentaient de se trouver une nouvelle équipe. Et ça n'aura pas traîné pour le multiple recordman du monde d'éliminations, qui a signé un contrat avec le grand concurrent de Millenium: Vitality.





Il faut dire que le Belge était demandé par de nombreux fans des Abeilles, en plus d'être désiré par de multiples équipes.





En rejoignant le roster Vitality, Teeqzy retrouve un compatriote, adz, en plus des animateurs Gotaga et Mickalow (devenu Micka) et du joueur pro et ancien de Millenium, Robi.





Avec l'engagement ce cinquième membre Fortnite, les rumeurs vont bon train sur le futur de Vitality concernant le jeu d'Epic Games. Les équipes devant être constituées de 4 membres, se dirige-t-on vers la création d'une deuxième équipe ? Il est également possible qu'un joueur actuel soit (déjà) écarté ou que l'équipe joue avec un remplaçant.