Du 31 mars au 1er avril se déroule la Gamers Assembly à Poitiers, en France. Il s’agit d’un des plus gros événements liés à l’eSport en France et dans toute la francophonie. Au programme plus de 15 tournois sur des jeux différents.

La star des tournois cette année sera probablement le Shadow Trophy, un tournoi sur Fortnite qui réunira pas moins de 48 équipes, dont des équipes de joueurs bien connus des spectateurs comme les streameurs Gotaga, Mickalow, Skyyart et Jiraya mais aussi de nombreuses équipes professionnelles dont deux équipes de chez Millenium, une équipe Oserv ou encore une équipe de chez OverKill Esport.

Mais tout au long du week-end, ce sont des centaines voire des milliers de joueurs qui s’affronteront sur League of Legends, PUBG, Overwatch, Counter-Strike : GO, Hearthstone, Rainbow Six Siege, StarCraft II, Trackmania, Rocket League, Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V ou encore Super Smash Bros.

En plus d’être le lieu d’affrontements épiques sur la majorité des grands jeux compétitifs du moment, la Gamers Assembly sera aussi l’occasion pour les spectateurs de rencontrer certains influenceurs invités par les organisateurs ou encore d’assister à un grand concours de cosplay.

Bref, la Gamers Assembly c’est LE rendez-vous de ce début de printemps à ne pas manquer pour les amateurs d’eSport.