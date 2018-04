Habitué des grosses performances, le Belge (cocorico) a réalisé une partie exceptionnelle en solo contre des sections (4 joueurs) pour atteindre un total de 36 éliminations et, évidemment, un Top 1.

Il s'agit ni plus ni moins que du record du monde sur PC en partie "seul contre sections". En plus de cette performance réalisée en LAN, ce qui est tout de même exceptionnel, Teeqzy et son équipe ont terminé deuxième du tournoi sur le jeu d'Epic Games.

Ce n'est toutefois pas le record du nombre d'éliminations maximales puisque, sur PS4, en "Solo contre sections", il est à 37 kills tandis que TSM Daequan a réalisé l'exploit de tuer 40 joueurs dans le mode "20vs80", mode temporaire maintenant disparu.

Félicitations à Millenium Teeqzy qui a tout de même réalisé un exploit qui pourrait durer.