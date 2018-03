Le Belge, qui évoluait jusqu'ici avec l'équipe Vitality, vient donc renforcer Millenium à l'aube de la septième saison de la Pro League Rainbow Six, une saison primordiale pour l'avenir des équipes sur ce jeu. En effet, il s'agit de la dernière saison organisée par l'Electronic Sports League (ESL) avant la refonte totale de la formule eSport de Rainbow Six, qui devrait être effective lors de l'été 2018.





Cela signifie que pour être qualifiées pour la prochaine saison et pour le Six Major, une importante compétition à Paris, les équipes doivent absolument obtenir de bons résultats lors de cette septième saison. C'est donc dans ce contexte que Valentin "risze" Liradelfo intègre donc une équipe Millenium qui devrait se révéler ultra-compétitive, avec la présence des Français "Renshiro", "Liven", "Joghurtzz" et "Hicks", lui aussi nouveau venu.