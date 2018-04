Le célèbre jeu post-apocalyptique d’Ubisoft pourrait se voir doter, si l’on en croit les rumeurs, de son propre mode Battle Royale.

Il faut dire que le buzz est encore tout chaud autour des Battle Royale, ces jeux où les joueurs s’affrontent sur une même map avec l’objectif d’être le dernier survivant. The Division, dont le succès multijoueur a été plutôt mitigé, pourrait donc trouver une seconde jeunesse en incluant un mode semblable à celui présent sur Fortnite ou encore sur PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Selon des rumeurs insistantes, Massive Entertainment, le studio de développement du jeu, aurait répondu positivement à la volonté d’Ubisoft de tenter d’implémenter un tel mode de jeu au sein de The Division. D’autres analystes pensent que ce mode pourrait être ajouté au programme de The Division 2, qui est en préparation.

Les rumeurs étant ce qu’elles sont, il n’est pas sûr qu’un mode Battle Royale pourrait arriver sur le jeu d’Ubisoft. Mais avec une telle popularité, il est d’ores et déjà certain que de nombreux éditeurs vont s’intéresser de plus près au phénomène.