Un nouveau tournoi Summer Skirmish est prévu ce vendredi soir sur Fortnite et la somme de 500.000 dollars devrait être mise en jeu.

On le sait, Epic Games a annoncé un investissement massif (100 millions de dollars) pour l'eSport. Et après avoir distribué 250.000 dollars la semaine passée lors de la première manche du Summer Skirmish (à laquelle ont participé Gotaga et Mickalow), la deuxième manche de ce tournoi estival pourrait offrir pas moins de 500.000 dollars de cashprize.

Des joueurs compétitifs et des influenceurs devraient être de la partie lors de ce tournoi solo, qui se disputera en 5 parties sur serveur public ce samedi 21 juillet entre 19h et minuit. Le principe ? Faire le plus de kills et de top 1 sur 5 parties ! Les points seront ensuite comptés par Epic Games selon le barème suivant : 5 points pour un top 1 et 1 point par kill. Les joueurs qui réaliseront plus de 20 éliminations en une partie seront automatiquement récompensés avec 10.000 dollars tandis que le joueur qui détiendra le plus d'éliminations en une partie de tous les engagés, à la fin du temps imparti, repartira avec 50.000 dollars rien que ça.

Le compte Twitter français officiel de Fortnite a d'ailleurs annoncés que les sélectionnés seraient des joueurs ayant montré de belles choses lors des derniers tournois communautaires. On peut donc imaginer que les Robi, Mickalow et autres Gotaga devraient être au programme, tout comme les Millenium Teeqzy, Azrod, XSOO et Verrmax, récents vainqueurs de la Dreamhack Valencia en duo et en squad. Le Belge a d'ailleurs confirmé sa participation sur son compte Twitter.

Alors, est-ce que le Belge Teeqzy peut empocher le jackpot ? On y croit d'autant que les records sont sa spécialité !