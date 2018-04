Comme « en vrai », les joueurs de NBA 2K ont eu droit à leur draft mercredi dernier afin de les répartir dans les 17 équipes qui forment cette première saison du championnat virtuel de basket américain.

Présentée par Adam Silver, commissaire de la NBA, cette draft a vu 102 joueurs être répartis pour former des équipes de six (cinq titulaires et un remplaçant).

Le tout premier drafté, qui a donc marqué l’histoire, est Artreyo «Dimez» Boyd, qui a rejoint la section gaming des Dallas Mavericks. Les Cavaliers, les Celtics ou encore les Warriors sont présents pour ce premier championnat, qui se déroulera sur le jeu NBA 2K18 du mois de mai au mois d’août de cette année.

Si cette compétition est un succès, elle devrait être reconduite avec le souhait, exprimé par la NBA, de compter jusque 30 équipes.