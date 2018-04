Cette ligue, jouée totalement en ligne, intègre un système de divisions (starter, open, challenger, pro) où les joueurs montent et descendent par apport à leurs résultats.

C'est un bel accomplissement pour LouvardGame puisque la France Pro League est la compétition en ligne de CS:GO la plus jouée en France (et en Belgique). Elle compte des milliers de joueurs (environ 10 000) et des milliers de matches par mois. Pour le lancement, hier soir, 726 rencontres ont été jouées. On y retrouve des joueurs variés, allant du professionnel au total amateur.

Cette reprise en main devrait selon toute logique booster LouvardGame et l'eSport belge sur la scène internationale.