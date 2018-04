Ainsi, depuis le lancement des compétitions eSport sur R6S, de nombreuses grandes structures ont créé une équipe compétitive. C'est notamment le cas de Vitality et Millenium en Europe, Counter Logic Gaming, Evil Geniuses, Mousesports, Rogue ou SK Gaming en Amérique du Nord, FaZe Clan ou Team Liquid en Amérique Latine et plus récemment la structure suédoise Fnatic en Asie/Pacifique.

On apprend à présent que la mythique structure "Ninjas in Pyjamas", abréviée NiP, a officialisé son arrivée sur le jeu. La structure qui a créé sa légende sur Counter-Strike, possède déjà des équipes sur Paladins, PUBG et League of Legends. Et vu leur faim de victoires, il y a fort à parier que leur équipe R6S pourrait frapper très fort dès la prochaine compétition. Reste à découvrir qui compose cette nouvelle formation...