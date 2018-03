En effet, jamais en Belgique le sport électronique n'avait rassemblé autant de monde. "Tout s'est super bien déroulé, on est très content", témoigne Philippe Bouillon, responsable de la structure LouvardGame, qui a apporté son expertise pour l'organisation de ces deux compétitions. "Le public à répondu présent et ce dans une ambiance de folie. Je n'avais jamais vu ça en Belgique. C'est la preuve que l'eSport belge évolue et que nous avons un public de plus en plus demandeur."

Les tournois se déroulaient à l'initiative de plusieurs partenaires, tous Belges. Ainsi IceupTV s'est attelé à la diffusion et aux commentaires des épreuves, Maxxtor a prêté le matériel, Circus eSport était partenaire en tant que promoteur du eSport Tour belge, Spawn Charleroi a assuré l'animation autour de la scène (FIFA et Hearthstone) et LouvardGame a pris en charge l'organisation générale et la gestion des tournois.

Une collaboration unique qui montre encore une fois l'ampleur que prend l'eSport dans le paysage culturel belge. "C'est la preuve que, tous ensemble, on peut faire avancer l'eSport !", s'enthousiasmait Philippe Bouillon.

Côté sportif, il faudra retenir que le Spawn Charleroi s'est imposé en finale de League of Legends contre le RCSC dans une finale 100% carolo de folie, tandis que c'est l'équipe "LesHagones", un mix composé notamment de MetaL et WaneG (joueur aAa), qui a remporté le tournoi Counter Strike:GO.