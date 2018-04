Depuis la mise à jour amenant notamment les télescopes sur les montagnes et une météorite dans le ciel, les manettes des joueurs de Fortnite sur consoles vibrent sans explication. Les théories vont bon train et l’une d’elle pourrait tout expliquer.

Avez-vous déjà remarqué que votre manette vibre, à des moments aléatoires, et toujours en synchronisation avec vos coéquipiers ? Epic Games explique ces vibrations par la présence d’un bug dans le jeu. Mais plus d’une dizaine de jours après l’apparition de ces vibrations, rien n’a été mis en place pour les supprimer.

Un utilisateur de Reddit est alors apparu avec une théorie qui pourrait expliquer les mystérieux changements de ces derniers temps sur le jeu. En utilisant le langage morse, qui attribue des lettres et des chiffres à une série d’impulsions (longues ou courtes), ces joueurs ont découvert un message caché !

En effet, selon eux, on obtiendrait la phrase codée "SOS D5 418". Le SOS, message d’appel à l’aide, est ici lié à D5, la zone correspondant à la ville de Tilted Towers et à 418, qui pourrait signifier le quatrième mois de 2018, soit ce mois d’avril ou alors le 18/4, soit le 18 avril.

Une théorie qui rejoint des rumeurs insistantes qui voudraient que la ville de Tilted Towers soit touchée par la météorite et disparaisse de la carte. Cette théorie repose sur le fait que depuis son apparition, la ville attire énormément de joueurs et déséquilibre donc le jeu, en plus de provoquer des freezes et des lags serveurs.

Alors que la saison 4 devrait être axée sur l’espace, Tilted Towers pourrait-elle devenir une ville post-apocalyptique ? Ou sera-t-elle tout simplement rayée de la carte ? Beaucoup d’indices mènent en tout cas à la même conclusion : la ville va probablement subir un événement majeur.

Mais sera-t-elle seule ? De nouvelles rumeurs indiquent que toute la carte pourrait être supprimée et qu’une toute nouvelle zone de jeu viendrait la remplacer. Bref, les mystères laissés volontairement par Epic Games alimentent toutes les rumeurs. Réponse dans les jours à venir ? Pour rappel la saison 3 de Fortnite se terminera le 30 avril prochain.