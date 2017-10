Frederik Van Lierde fête sa 10e participation à Hawaï, qu’il a remporté en 2013.

2008-2017 : Frederik Van Lierde fête donc, cette année, sa dixième participation à l’ Ironman d’Hawaï.

Le champion du monde 2013 est arrivé à Kona, samedi dernier, en provenance de Scottsdale, dans la banlieue de Phoenix, où il a peaufiné les derniers détails de sa préparation comme le pro qu’il est. "J’ai quitté la Belgique le 26 septembre ! Il y a cinq ans déjà que je passe par l’Arizona où les conditions climatiques sont sensiblement les mêmes qu’à Hawaï. J’y digère les neuf heures de décalage horaire et je m’y adapte à la chaleur. Je peux m’y entraîner dans le calme, sans stress, parce que, dès que vous débarquez à Kona, c’est l’effervescence. Je sais que d’autres, comme Frodeno et Kienle, arrivent avant moi et roulent ou courent déjà sur le parcours, mais je préfère ne pas être soumis trop tôt aux sollicitations. La semaine précédant l’événement, j’ai quelques obligations en tant qu’ancien vainqueur avec la presse et les sponsors, notamment. Mais je ne tiens pas à y perdre ma concentration."

(...)

