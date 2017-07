Frederik Van Lierde a inscrit son nom au palmarès de l'Ironman de Nice pour la 4e fois de sa carrière dimanche.

Le Flandrien de 38 ans a couvert ce triathlon complet (3,8 km de nage, 180,2 km de vélo et un marathon (42,195 km) de course à pied) en 8h31:31. Il avait déjà remporté l'épreuve en 2011, 2012 et 2013. L'Italien Alessandro Degasperi a pris la 2e place en 8h36:18 et le Français Denis Chevrot la 3e en 8h39:42.

Frederik Van Lierde succède au palmarès à l'Espagnol Victor Del Corral Morales.