La Belgique a décroché samedi la médaille de bronze dans l'épreuve du relais mixte des championnats d'Europe de triathlon, à Glasgow en Ecosse.

La France, dont l'équipe comprenait le champion d'Europe individuel Pierre Le Corre, a été sacrée championne d'Europe, devant la Suisse, en argent. Médaillé de bronze vendredi dans l'épreuve masculine, Marten Van Riel faisait partie du quatuor belge, malgré une petite douleur au pied. Le reste de l'équipe comprenait Jelle Geens, Claire Michel et Valerie Barthelemy, avec au menu 300 m à la nage, 6,7 km en vélo et 1.500m en course à pied pour chacun des membres.

Marten Van Riel, le dernier relayeur, a franchi la ligne d'arrivée en troisième position, 22 secondes derrière le Français Dorian Coninx. La Suisse était deuxième à 11 secondes.