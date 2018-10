L’Anversois a catapulté sa balle dans le trou lors des championnats du monde WGC de Shanghai

Thomas Pieters a signé, ce dimanche, un extraordinaire « hole in one » lors du dernier tour de l’HSBC Champions, manche des championnats du monde de golf qui se disputait sur le parcours du Sheshan International GC à Shanghaï. Sur le trou n°12, un par 3 de 198 mètres, le joueur anversois a signé un coup de fer 5 somptueux. Sa balle est tombée deux mètres avant le drapeau et a tranquillement terminé sa course dans le trou !

Le champion belge, qui avait concédé un triple bogey sur le trou n°2, a finalement terminé le tournoi à la 18ème place, à 13 coups de l’Américain Xander Schauffele.