Et pourtant, Tiger Woods a perdu son premier match.

L'équipe américaine a bien commencé la Ryder Cup qui se dispute sur le parcours du Golf National, près de Paris. Après la première séance de double (formule de « fourballs »), elle mène par trois victoires à une face à son homologue européenne.

Bizarrement, c'est Tiger Woods qui a concédé la seule défaite US lors de cette entrée en matière. Associé à Patrick Reed, le Tigre a été battu par la paire formée par l'Italien Francesco Molinari et l'Anglais Tommy Fleetwood. Tout avait pourtant bien commencé pour l'ancien numéro un mondial, auteur de deux birdies sur les trous 2 et 3. Mais, sans doute usé physiquement et mentalement par ses récents exploits, il n'a pu tenir le même rythme face à des adversaires d'une précision chirurgicales dans le petit jeu.

Les autres tandems américains ont été bien plus performants avec des victoires signées par Tony Finau et Brooks Koepka, par Dustin Johnson et Rickie Fowler et par Justin Thomas et Jordan Spieth. Les Européens auraient pu revendiquer une meilleure rente. Mais le duo composé de Jon Rahm et Justin Rose a craqué sur la fin alors qu'il menait aisément face à Finau-Koepka.

Il est bien trop tôt pour spéculer sur le résultat final de cette Ryder Cup. Mais il est évident que les troupes de Jim Furyk ont pris une première option. Malgré la petite déception du Tigre !