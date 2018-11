Au sommet de sa forme, le Bruxellois jouera, ce dimanche, dans la dernière partie avec Sergio Garcia et Louis Oosthuizen.

Thomas Detry persiste et signe ! Le jeune champion belge occupe la troisième place du Nedbank Challenge qui se dispute sur le parcours Gary Player CC (par 72), à Sun City. Ce samedi, lors du troisième tour, il a rentré une superbe carte de 68 riche de cinq birdies (dont quatre sur les cinq derniers trous) et d’un bogey. Avec un total de 7 sous le par, il se situe à trois petits de l’Espagnol Sergio Garcia et à un coup du Sud-Africain Louis Oosthuizen. De son côté, Nicolas Colsaerts a également confirmé sa bonne forme avec un score de 70 (trois birdies, un bogey) qui lui permet d’occuper la 11è place au classement général.

Manche des Rolex Series, le tournoi sud-africain est l’un des plus importants de la saison. Il est doté de 7,5 millions de dollars de prize money, dont 1,2 pour le vainqueur.

Déjà troisième la semaine dernière lors du Turkish Airlines Open d’Antalya, Thomas Detry est visiblement entré dans une nouvelle dimension et aura un très beau coup à jouer ce dimanche. En grande confiance, il tentera même de s’offrir sa première victoire sur l’European Tour.