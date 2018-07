Autres sports L’apnéiste français, qui a échappé à un drame en 2015, est une figure centrale de son sport avec 4 records au compteur.

L’accident est aussi bête qu’il aurait pu être fatal. Le 10 septembre 2015, à Limassol (Chypre), Guillaume Néry s’apprête à écrire une nouvelle page d’histoire de son sport, l’apnée en poids constant (avec descente et remontée à la seule force des palmes), lors d’une dernière plongée avant les Championnats du Monde. Fort des -126 m atteints deux jours plus tôt, le Français, confiant, s’attaque en effet, ni plus ni moins, au record du monde (-128 m) du Russe Molchanov. Objectif: -129 m. Sauf que sans le savoir, victime de l’ivresse des profondeurs, le sportif niçois s’enfonce pour une descente de... -139 m en raison d’une erreur des organisateurs et des juges qui ont validé un câble dix mètres trop long ! Résultat, une syncope et un œdème pulmonaire pour Guillaume Néry, rapidement pris en charge, et un drame évité de justesse.