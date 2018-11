Visé a pris option sur un ticket pour les 1/8es de finale de la Challenge Cup en battant les Kosovars de Katrioti (33-21). Le match retour aura lieu samedi à Ferizaj.

Visé a fait la différence au milieu de la première mi-temps, en signant un 5-0. Le coach kosovar avait opté pour une tactique particulière consistant à enlever son gardien lors de chaque attaque. Au début, les joueurs de Korneel Douven avaient été surpris (1-3) mais très vite, ils trouvèrent la parade.

Les Kosovars, qui restaient neuf minutes sans marquer (écart maximal de 9 buts), ne connaissaient pas non plus Vancosen et lui laissaient beaucoup trop d'espace dans l'axe. De plus, Carvalhais trouvait l'ouverture de la deuxième ligne et Siraut arrêtait tout ce qui était arrêtable (9 arrêts en première mi-temps).

Après la pause, avec un arbitrage beaucoup moins permissif qu'en BeNeLeague, Kastrioti ne trouvait pas la solution et Visé augmentait systématiquement son avance jusqu'à 12 buts tout en ayant le mérite de faire tourner. Le jeune Sébastien

Danesi inscrivait même ses deux premiers buts européens tandis que Popivoda (3 buts) se rappelait au bon souvenir des supporters visétois.